Школьники и студенты организовали 360 акций протеста во Франции

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Около 360 акций протеста организовали студенты высших учебных заведений и учащиеся старших классов по всей Франции во второй день общенациональной забастовки, объявленной профсоюзами. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел Франции.

К первой половине дня вторника, 13 октября, в этих акциях за пределами Парижа участвовали 30 тысяч человек. В министерстве отметили, что показатели говорят о спаде протестной активности: в первый день забастовки, 6 октября, власти насчитывали 572 акции и 65 тысяч участников.

В ряде коммун, по данным СМИ, уже произошли первые инциденты, против участников манифестаций полицейские применили слезоточивый газ.

По данным министерства образования Франции, утром 13 октября 94,2% лицеев принимали учеников, тогда как 214 были закрыты. Глава ведомства Эдуар Жеффре в эфире радио France Inter заявил, что в большинстве случаев решение о закрытии приняли из-за того, что лицеи расположены рядом с маршрутами следования демонстраций.

Студенческая организация Union étudiante, в свою очередь, утверждает, что 90% из 70 французских университетов "блокированы" или "закрыты".

Демонстрации учащихся начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, а позже затронули всю Францию. В некоторых городах протестующие сталкиваются с полицией. Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования. Речь идет в том числе о перегруженном расписании и нехватке учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.