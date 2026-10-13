AFP: Грета Тунберг стала участницей студенческого протеста во Франции

13 октября, 14:39Происшествия
Фото: AP Photo/John Leicester
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в демонстрации французских старшеклассников и студентов. Об этом пишет Agence France-Presse.
По данным агентства, активистка присоединилась к протесту перед старшей школой имени Поля Элюара в парижском пригороде Сен-Дени.
Демонстрации учащихся начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс. Позже беспорядки затронули всю Францию. В некоторых городах протестующие сталкиваются с полицией.
Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования. Речь идет в том числе о перегруженном расписании и нехватке учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов. После этого французский лидер Макрон провел экстренное совещание с членами правительства.
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