BFMTV: Макрон созовет экстренное совещание из-за протестов учащихся во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября проведет экстренное совещание с несколькими членами правительства на фоне протестов учащихся. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы государства.

В обсуждении текущей ситуации, в частности, примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню и министр образования Эдуар Жеффре. На совещании планируют обсудить продолжающиеся акции учащихся в стране по призыву профсоюзов. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек.

Массовые протесты французских старшеклассников начались в сентябре. Акции охватили лицеи, большинство из которых находятся в Иль-де-Франс. Также протесты проходили в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле. Парижские старшеклассники выступали против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

Акции протеста сопровождались поджогами городского имущества, запусками фейерверков и бросками коктейлей Молотова. 5 октября протестные мероприятия прошли в 413 учебных заведениях по всей Франции. Около 40% из них впервые стали объектами подобных акций, что власти расценили как попытку расширить протестное движение.

На фоне ситуации Лекорню созывал межведомственный антикризисный штаб. Ущерб от протестных акций власти трех регионов страны оценили в десятки миллионов евро. В Оверни-Роне-Альпах он составил 25–30 миллионов евро, в Парижском регионе – около 7 миллионов, а в Гранд-Эсте – почти 1 миллион евро.

По данным главы МВД Лорана Нуньеса, на прошлой неделе во Франции задержали более 5 тысяч участников протестов. 2 октября число задержанных составило 1 747 человек, днем ранее правоохранители доставили в отделы 1 954 участника акций. При этом 85% задержанных были несовершеннолетними. Нуньес также сообщал, что протесты затронули 735 школ, в 158 из них произошли беспорядки.