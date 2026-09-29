В 15 школах под Парижем прошли погромы в ходе протестов старшеклассников

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По пригородам Парижа прокатились массовые беспорядки, в которые переросли протесты старшеклассников 15 местных лицеев. В результате погромов пострадали 20 человек, парализована работа 40 школ, сообщила глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в эфире радиостанции RMC.

По предварительным подсчетам, ущерб от действий протестующих подростков составляет 200 тысяч евро.

Как сообщал глава МВД Франции Лоран Нуньес, полиция задержала 164 участника протестов. Всего они охватили почти 180 лицеев, большая часть которых находится в Иль-де-Франс. Помимо столичного региона, акции также проводились в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле.

Парижские старшеклассники уже неделю проводят акции у учебных заведений, выступая против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

Ранее 37-летний водитель совершил наезд на участников экомарша во французском Клермон-Ферране. В результате четыре участника акции получили легкие ранения. Полиция задержала виновника сразу после случившегося. Медэкспертиза показала наличие наркотических веществ в его организме.