Убивший топором мать житель Подмосковья осужден на 13 лет

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Суд приговорил жителя Раменского к 13 годам колонии строгого режима за убийство пожилой матери. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, убийство произошло в доме в СНТ "Чайка". Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с матерью ударил ее топором по голове. Женщина скончалась на месте.

Ранее Московский областной суд приговорил серийного убийцу Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в убийстве девяти женщин и одного мужчины в Москве, Московской и Новосибирской областях.

Именно такое наказание затребовал представитель прокуратуры. Отбывать наказание 51-летний осужденный будет в колонии особого режима.