Прощание с джазовым саксофонистом Алексеем Козловым началось в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Прощание с народным артистом России, джазовым саксофонистом Алексеем Козловым началось в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Официально церемония назначена на 14:00, однако люди с цветами и венками начали подходить к месту ее проведения за полчаса. Гражданская панихида должна продлиться 2 часа, а в 17:00 артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Козлов ушел из жизни 25 сентября после непродолжительной болезни. Ему было 90 лет.

Музыкант родился 13 октября 1935 года в Москве. Джаз заинтересовал Козлова, еще когда он был подростком. Профессиональная карьера джазмена началась в середине 1950-х, когда он стал выступать в качестве пианиста на подпольных концертах. С 1957 года Козлов стал играть на саксофоне.

В 1973 году музыкант основал первый в СССР джаз-роковый коллектив "Арсенал". В 1995-м ансамбль стал обладателем премии "Овация" и дал концерт в зале Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Исполнитель часто экспериментировал с жанрами – от джаза и прогрессив-рока до хип-хопа и электроники. Кроме того, он был автором кинг и саундтреков к фильмам, а также ведущим телепередач "Импровизация на тему" и "Весь этот джаз".

Осенью 2012 года в Москве состоялось открытие Клуба Алексея Козлова, который стал самым большим джазовым пространством Европы. В день прощания с артистом все выступления в клубе отменили.

