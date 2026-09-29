29 сентября, 13:54Политика
Гимнаста Заику внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Российского гимнаста Илью Заику внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет RT со ссылкой на данные ресурса.
Авторы сайта обвинили спортсмена в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении государственной границы страны, а также поддержке СВО.
27 сентября Заика завоевал золото в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. В ходе своего выступления он набрал 14,566 балла.
На соревнованиях спортсмен продемонстрировал новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил название "Заика".