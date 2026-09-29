Гимнаста Заику внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Российского гимнаста Илью Заику внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет RT со ссылкой на данные ресурса.

Авторы сайта обвинили спортсмена в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении государственной границы страны, а также поддержке СВО.

27 сентября Заика завоевал золото в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. В ходе своего выступления он набрал 14,566 балла.

На соревнованиях спортсмен продемонстрировал новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил название "Заика".

