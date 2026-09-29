Участники акции #ВыбираемВместе2026 перевели на добрые дела более 118 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 118 миллионов рублей пожертвовали на благотворительность участники акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Средства направили в фонды, которые помогают людям с тяжелыми заболеваниями, детям, бездомным животным, а также поддерживают науку и экологию. Почти 38 миллионов рублей из этой суммы получил благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!". Он помогает бойцам СВО и жителям приграничных районов Курской области.

Среди наиболее популярных организаций также Российский Красный Крест и благотворительный фонд Константина Хабенского. Последний поддерживает детей и молодых людей с опухолями головного и спинного мозга. Его подопечные своевременно получают медицинскую помощь и могут вернуться к привычной жизни.

Призовые баллы получили москвичи, которые голосовали на выборах депутатов Госдумы онлайн или через терминалы электронного голосования. Среди них разыграли 1, 3, 5, 10 и 50 тысяч рублей. Баллы также можно потратить на промокоды у партнеров программы, чтобы получить скидку.

Всего СМС с информацией о выигрыше получили свыше 3,4 миллиона горожан. Заключительный розыгрыш состоялся утром 21 сентября. Результаты доступны на странице акции после авторизации.

Для получения баллов нужно до 12 октября активировать код участника на сайте программы "Миллион призов". Распорядиться своим призом можно до 10 декабря. Уже полученные промокоды действуют до 15 декабря.

Поучаствовать в благотворительности также позволяет сервис на портале mos.ru. Горожане могут направить средства в любую из более 100 некоммерческих организаций или распределить сумму между ними поровну. Кроме того, есть возможность настроить автоплатеж.

