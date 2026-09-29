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29 сентября, 12:45

Общество

Житель Канады совершил кругосветное путешествие на велосипеде в память о жене

Фото: guinnessworldrecords.com

Житель Канады Марк Хербст в 69 лет установил мировой рекорд, став самым пожилым мужчиной, совершившим кругосветное путешествие на велосипеде. Он сделал это в память о своей жене, сообщает Guinness World Records.

Он начал путешествие 8 января 2025 года в Бангкоке и 27 ноября, спустя 324 дня, вернулся туда же. За это время мужчина проехал более 30 тысяч километров и пересек 25 стран.

Главной мотивацией Хербста стала память о его супруге Джеки, которая умерла в 2021 году. Они прожили вместе 25 лет.

Во время поездки Марк развеивал прах жены в тех местах, которые они мечтали посетить вместе. Кроме того, канадец собирал деньги для местного фонда Princess Margaret Cancer Foundation, а по окончании путешествия передал организации 67 тысяч долларов.

Как пояснил мужчина, путешествие должно напомнить людям, особенно пожилым, что возраст не обязательно становится препятствием для достижения новых целей.

Предыдущий рекорд принадлежал новозеландцу Кристоферу Беннетту, который совершил аналогичное путешествие в 66 лет.

Ранее бразилец Александр Фрота в ходе своего кругосветного путешествия долетел на одномоторном самолете до Магадана. Его поездка началась в Форталезе. После Магадана мужчина отправился в Анадырь.

Путешественник мечтает стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете.

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