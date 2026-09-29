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29 сентября, 12:38

Город

Парк скульптур с работами Сидура и Шелковского открылся в Марьиной Роще

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский музей современного искусства (ММОМА) и девелопер MR открыли парк скульптур ММОМА × MR в жилом комплексе в Марьиной Роще. Новое публичное пространство стало музеем под открытым небом, где представлены произведения отечественных и современных художников, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В экспозицию вошли работы Виктора Корнеева, Александра Повзнера, Айдан Салаховой, а также:

  • Вадима Сидура;
  • Ольги и Олега Татаринцевых;
  • Саши Фроловой;
  • Бориса Черствого;
  • Игоря Шелковского.

Часть скульптур создана специально для проекта. Центральным объектом стала увеличенная по авторской модели работа Сидура "Причесывающаяся девушка" из коллекции Музея Сидура.

Директор ММОМА Василий Церетели рассказал, что проект стал возможен благодаря творческому союзу музея и частного бизнеса. Он уверен, что такие коллаборации позволяют достичь результата, который становится заметным художественным высказыванием в архитектурной среде города.

Управляющий партнер и генеральный директор MR Мария Литинецкая отметила, что парк скульптур задумывался как открытое городское пространство, где искусство музейного уровня становится частью повседневной жизни. Проект продолжает стратегию Art&Culture компании, объединяющую архитектуру, искусство и повседневные сценарии жизни.

Скульптуры размещены без постаментов, чтобы быть ближе к посетителям. Для гостей доступны аудиогид и экскурсионные туры.

Среди них – первая уличная работа Фроловой "Облако желаний" и первая в Москве мраморная скульптура под открытым небом "Темная сторона Луны" Салаховой. "Облако желаний" напоминает, что новое начинается с воображения, а "Темная сторона Луны" выполнена из каррарского мрамора.

Черствый представил станковую работу – увеличенные фигуры животных, напоминающие о лесе, который некогда находился на этом месте. Повзнер создал "Бассейн" с готовой к прыжку купальщицей и вынырнувшим дельфином-белухой, скульптура установлена в действующем бассейне у спорткомплекса.

Корнеев показал каменную колонну "Молчание" с жестом руки у губ. Татаринцевы установили синее колесо из окрашенной стали на границе комплекса, игра света на его гранях создает иллюзию вращения. Шелковский представил "Букет" – форму цветка, разобранную до решетчатого каркаса.

Парк скульптур открывает новый этап развития публичного искусства в Москве, делая искусство доступной частью жизни города.

Ранее на ВДНХ, в павильоне № 1 "Центральный", заработала выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". В ее рамках объединились живопись и театральное искусство. Картины и скульптуры из экспозиции напоминают сцены из постановок или кадры из фильмов.

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