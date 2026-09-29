В Польше нашли кладбище с "детьми-вампирами"

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Польские археологи из Торуньского образовательного общества "Эволюция" обнаружили на кладбище в городе Пень необычные захоронения детей, которых могли считать вампирами. Все они относятся к середине XVII века, сообщает GreWi.

Как рассказали ученые, в одном из захоронений был найден скелет ребенка, которого похоронили вниз головой. Ноги умершего прикрепили к земле железным прутом. За год до этого на том же кладбище обнаружили аналогичное погребение: на плечах ребенка находились тяжелые камни.

Несмотря на вероятную связь захоронений с мистикой и суевериями, ученые не спешат однозначно толковать эти находки как свидетельства "антивампирских" обрядов. Они допускают, что их специфика может быть продиктована другими магико-религиозными практиками, распространенными в прошлом.

Ранее в населенном пункте под Вроцлавом в Нижнесилезском воеводстве Польши археологи обнаружили скелет мужчины, жившего около 5 тысяч лет назад. Скелет нашли в ходе археологических работ в населенном пункте Журавина. Кроме того, на месте раскопок обнаружили фрагменты двух человеческих черепов и 42 зуба животных с отверстиями, которые, вероятно, использовались как украшения.

