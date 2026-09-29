РКН изучит информацию о кибератаке на ИТ-систему "Додо Пиццы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) получила уведомление от компании "Додо Пицца" о кибератаке на ее ИТ-систему. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

В РКН заявили, что анализируют полученные сведения для принятия решения о проведении проверки.

О том, что "Додо Пицца" подверглась кибератаке, стало известно вечером 28 сентября. В компании подчеркнули, что платежные данные у них не хранятся, поэтому они в безопасности. Доступ злоумышленников был заблокирован.

По данным канала Baza, "Додо Пиццу" взломала хакерская группировка. В базе злоумышленников, как утверждалось, оказалось около 68 миллионов клиентов из разных стран. По каждому доступны имя, email, телефон, дата рождения, адреса и история заказов с составом и стоимостью за 15 лет.

Кроме того, отмечалось, что у 53,1 миллиона клиентов был хотя бы один заказ, еще у 15,2 миллиона заказов не было. Всего в базе около 860–870 миллионов заказов, из них 744 миллиона пришлись на Россию.

Ранее сообщалось, что в России на 70% выросли случаи заражения смартфонов вредоносным ПО. Одной из самых частых угроз является банковский Android-троян Mamont. Если в 2025 году на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026-м это число выросло до 12–15%.