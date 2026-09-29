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29 сентября, 12:23

Общество

Греф назвал страх и лень главными двигателями прогресса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Страх и лень выступают главными двигателями прогресса. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе сессии "Технология как привычка, что делает инновации частью жизни миллионов" на Московском стартап-саммите.

"Его (искусственного интеллекта. – Прим. ред.) боятся простые люди, потому что боятся потерять работу. Его боятся предприниматели, потому что боятся потерять бизнес. И мы тоже боимся чужого искусственного интеллекта. И страх, вообще, страх и лень – это двигатель прогресса", – сказал Греф во время дискуссии с Сергеем Собяниным.

В пример он привел мусорное ведро с педалью. По словам главы Сбербанка, эту инновацию придумала женщина с ребенком на руках: неудобства заставляют людей искать новые решения и создают движение вперед.

Греф также отметил, что сегодня ИИ радикально меняет ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и промышленность. Он перечислил пять элементов инноваций: создание продукта, открытие рынка, новые способы продажи и производства, а также изменение организационной структуры.

"Когда переживали предыдущие этапы технологической революции, что-то подвергалось подрыву, изменению, а другое – настройке. Вот сейчас подрываются все пять элементов инноваций", – указал он.

И если не перестроить под это организационную структуру, то успеть нигде не удастся, заключил Греф.

Ранее глава Сбера рассказал: чтобы избежать депрессии, стресса и тревожности, людям стоит больше сосредотачиваться на настоящем моменте и не уходить в чрезмерное планирование будущего.

По его словам, в современных условиях "горизонт планирования" постепенно сокращается из-за стремительного развития технологий. Это может становиться причиной тревожных и деструктивных ощущений у людей, особенно у тех, кто привык анализировать ситуацию и строить прогнозы.

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