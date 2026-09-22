Глава Сбербанка Греф пришел на встречу к Путину с умным кольцом на руке

Фото: kremlin.ru

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает РИА Новости.

Встреча состоялась 22 сентября. На мероприятии глава Сбербанка рассказал российскому лидеру о прибыли и дивидендах банка, а также о технологических новинках. Кроме того, Греф сообщил Путину о планах представить новых антропоморфных роботов.

Сбербанк продемонстрировал первое умное кольцо в декабре 2024 года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Вес разработки составляет 5 граммов. Кольцо может работать до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях – матовый серый, матовый черный, серый или черный хром.

Ранее Греф рассказал: чтобы избежать депрессии, стресса и тревожности, людям стоит больше сосредотачиваться на настоящем моменте и не уходить в чрезмерное планирование будущего. По его словам, в современных условиях "горизонт планирования" постепенно сокращается из-за стремительного развития технологий. Это может становиться причиной тревожных и деструктивных ощущений у людей, особенно у тех, кто привык анализировать ситуацию и строить различные прогнозы.