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22 сентября, 14:43

Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич побывала на родине своего отца в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Аня Хилькевич"

Актриса Анна Хилькевич побывала в Белоруссии, на родине своего отца, где встретилась с родными по отцовской линии. Об этом звезда "Универа" рассказала в своих соцсетях.

Артистка приехала в республику на съемки фильма, но нашла время для встречи с близкими. Хилькевич опубликовала фото с дядей и двоюродными братьями. По ее словам, с некоторыми родственниками она не виделась больше 30 лет.

"Неудивительно, что, когда мы въехали в город, где родился и вырос мой папа, эмоции взяли верх", – поделилась актриса.

Она призналась, что очень переживала перед встречей, но, увидев родных, почувствовала спокойствие. Актриса также отметила, что поездка получилась "сильной, наполняющей и даже немного целительной", а также творческой.

Актриса отметила, что дом, где жил ее отец, сохранился в первозданном виде, хотя сейчас там живут другие люди. Она вспомнила, что была там в возрасте 6–7 лет.

Хилькевич родилась в семье военнослужащего Александра Хилькевича и его жены Татьяны. В 1996 году родители вместе с единственной дочерью переехали из Санкт-Петербурга в Москву.

Как рассказывала актриса, причиной переезда стала опасная криминальная обстановка в Северной столице. Она неоднократно говорила, что ей повезло расти в семье, где царили любовь и поддержка, а с отцом у нее были очень трогательные отношения.

В настоящее время актриса замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. У пары трое детей: десятилетняя Арианна, восьмилетняя Анна-Мария и двухлетняя Оливия.

Ранее актриса в день 8-летия Анны-Марии оформила для нее опеку над трехмесячной львицей из сафари-парка. Хилькевич пояснила, что ее дочь любит животных и трепетно относится к природе и всему живому.

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