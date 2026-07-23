Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 14:29

Шоу-бизнес

Хилькевич заявила, что ее отношения с мужем повзрослели после реалити-шоу

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Актриса Анна Хилькевич на концерте VAVAN рассказала "Газете.ру", что ее отношения с мужем Артуром Мартиросяном изменились после участия в нескольких реалити-шоу – они повзрослели.

Она отметила, что совместные съемки влияют на взаимоотношения в паре. По ее словам, им с мужем это пошло на пользу.

Хилькевич рассказала, что из-за формата реалити она начала более осознанно относиться к себе, потому что увидела себя со стороны по отношению к супругу.

"То есть я увидела какие-то новые его грани, и мое сердечко еще больше раскрылось", – добавила она.

Недавно актриса вместе с супругом победили в проекте "Ставка на любовь", а до этого участвовали в шоу "Большой куш". Хилькевич призналась, что именно она обычно выступает инициатором новых авантюр, но муж всегда ее поддерживает.

Ранее актриса рассказала, что готова к рождению четвертого ребенка. По ее словам, совместные моменты с детьми оставляют глубокий след в памяти. Также она заявила, что дети – "это круто, это счастье".

Читайте также


шоу-бизнес

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика