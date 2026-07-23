Хилькевич заявила, что ее отношения с мужем повзрослели после реалити-шоу

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Актриса Анна Хилькевич на концерте VAVAN рассказала "Газете.ру", что ее отношения с мужем Артуром Мартиросяном изменились после участия в нескольких реалити-шоу – они повзрослели.

Она отметила, что совместные съемки влияют на взаимоотношения в паре. По ее словам, им с мужем это пошло на пользу.

Хилькевич рассказала, что из-за формата реалити она начала более осознанно относиться к себе, потому что увидела себя со стороны по отношению к супругу.

"То есть я увидела какие-то новые его грани, и мое сердечко еще больше раскрылось", – добавила она.

Недавно актриса вместе с супругом победили в проекте "Ставка на любовь", а до этого участвовали в шоу "Большой куш". Хилькевич призналась, что именно она обычно выступает инициатором новых авантюр, но муж всегда ее поддерживает.

Ранее актриса рассказала, что готова к рождению четвертого ребенка. По ее словам, совместные моменты с детьми оставляют глубокий след в памяти. Также она заявила, что дети – "это круто, это счастье".