Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 18:35

Политика

Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию потрясающей страной

Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает Россию потрясающей страной и своей любимой среди всех, где он когда-либо бывал. Об этом он рассказал в интервью RT.

"Как американец, человек, который не имеет никакого отношения и не говорит по-русски, я подумал, что (РФ. – Прим. ред.) совершенно потрясающая", – сказал Карлсон.

Две недели назад он был на ужине в Британии. По его словам, "очень умные люди" утверждали, что в России "тоталитарная система", а люди якобы живут в крайней нищете. Он отметил, что говорившие эти люди сами не были в России, но читали об этом.

"Я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона", – отметил журналист.

По его словам, после этого на него посмотрели так, будто бы он какой-то агент России.

Ранее американский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительным городом. Он подчеркнул, что Россия – это прекрасная страна, а у столицы есть огромный потенциал. Город восхитил его архитектурой и местными жителями, которые отлично "разбираются в жизни".

Читайте также


политика

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика