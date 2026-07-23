Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию потрясающей страной

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает Россию потрясающей страной и своей любимой среди всех, где он когда-либо бывал. Об этом он рассказал в интервью RT.

"Как американец, человек, который не имеет никакого отношения и не говорит по-русски, я подумал, что (РФ. – Прим. ред.) совершенно потрясающая", – сказал Карлсон.

Две недели назад он был на ужине в Британии. По его словам, "очень умные люди" утверждали, что в России "тоталитарная система", а люди якобы живут в крайней нищете. Он отметил, что говорившие эти люди сами не были в России, но читали об этом.

"Я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона", – отметил журналист.

По его словам, после этого на него посмотрели так, будто бы он какой-то агент России.

Ранее американский актер Марк Дакаскос назвал Москву восхитительным городом. Он подчеркнул, что Россия – это прекрасная страна, а у столицы есть огромный потенциал. Город восхитил его архитектурой и местными жителями, которые отлично "разбираются в жизни".

