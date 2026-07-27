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27 июля, 10:39

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Эксперт Курц: "черные менторы" помогают начинающим специалистам подделывать опыт работы

"Черные менторы" начали помогать начинающим специалистам подделывать опыт работы

Фото: depositphotos/sbartsmediagmail.com

На фоне дефицита стартовых вакансий в России начали распространяться услуги "черных менторов", которые помогают начинающим специалистам создавать фиктивный опыт работы и готовят их к собеседованиям по вымышленной профессиональной биографии. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на карьерного консультанта Алису Курц.

По ее словам, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Некоторые соискатели приписывают себе от трех до пяти лет опыта и указывают несуществующие компании, в которых они никогда не трудились.

"Черные менторы" придумывают легенду о том, где человек работал, чем занимался, сколько у него было подчиненных и над какими проектами он работал. Кроме того, они проводят тренировки по техническим вопросам, чтобы на собеседовании кандидат мог произвести впечатление опытного профессионала.

Курц рассказала о случаях, когда кандидаты с вымышленным опытом устраивались на работу с зарплатой от 200 тысяч рублей. При этом, по ее словам, несмотря на ужесточившиеся проверки, не все компании проводят глубокую проверку через службу безопасности.

Фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но создают риски на следующих этапах. Работодатель может проверить образование, должности и сроки работы, связавшись с прежними компаниями или запросив документы.

Несоответствия в резюме могут привести к отказу в трудоустройстве. Если обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендаций и профессиональной репутации. Особенно серьезными могут быть последствия в случаях, когда недостоверная информация или поддельные документы имели решающее значение при найме.

Как пояснила газете кандидат юридических наук, арбитр Евгения Чернец, учить самопрезентации закон не запрещает. Также за предоставление недостоверных данных на собеседовании не предусмотрено административной или уголовной ответственности. Однако в некоторых случаях ложь при трудоустройстве и деятельность "черных менторов" можно расценить как нарушение закона.

Она также указала, что граница проходит там, где "легенда" перестает быть просто устной и получает документальное подтверждение, будь то поддельный диплом, справка с предыдущего места работы, выписка СТД-Р или договор ГПХ. Создание таких документов подпадает под действие части 1 статьи 327 УК РФ, которая предусматривает ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Вместе с тем, добавила эксперт, даже если кандидат не использовал поддельные документы при найме, работодатель все еще может уволить его за непрохождение испытательного срока.

Ранее эксперт по управлению персоналом Елена Каминская рассказала, что при поиске работы не нужно акцентировать внимание на одном ресурсе. Лучше увеличить количество каналов подбора вакансий. При этом хорошие результаты дает поиск через личные контакты, например друзей или коллег.

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