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27 июля, 11:30

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Каждый пятый россиянин сталкивается со стрессом на работе ежедневно

Раскрыта доля россиян, испытывающих стресс на работе ежедневно

Фото: 123RF.com/nateemee

Каждый пятый россиянин сталкивается со стрессом на работе ежедневно. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

При этом около половины сотрудников оказываются в подобном состоянии несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день.

Более 50% респондентов отметили, что для них основной причиной стресса на работе стала высокая нагрузка по задачам. 46% опрошенных беспокоятся из-за сжатых сроков выполнения заданий. При этом 38% участников исследования недовольны неопределенностью поручений, а треть жалуются на отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

В то же время многие указывают, что эмоциональный комфорт скорее воспринимается как исключение, чем правило. Четверть респондентов испытывают дискомфорт на работе ежедневно. Лишь каждый шестой опрошенный сталкивается с подобным состоянием несколько раз в месяц или реже.

Среди представителей различных профессий стресс чаще всего испытывают сотрудники ретейла: более 40% из них беспокоятся на работе каждый день или несколько раз в день. Противоположная ситуация у IT-специалистов: 41% сотрудников чувствуют себя эмоционально комфортно в офисе. Среди финансистов лишь 27% не испытывают стресс на работе, среди маркетологов и специалистов в сфере медиа доля таких людей составляет 10%.

При сравнении разных возрастных групп выяснилось, что в основном со стрессом на работе сталкиваются молодые люди младше 25 лет: 82% таких сотрудников испытывают эмоциональный дискомфорт несколько раз в неделю. При этом среди людей старше 55 лет этот показатель намного ниже – 44%.

Большинство опрошенных назвали конец рабочего дня наиболее сложным периодом. Чтобы снять напряжение, сотрудники чаще всего выходят на улицу или делают перерыв на кофе и чай.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что частое переутомление и трудоголизм могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и даже сократить жизнь на 25 лет. Он пояснил, что это связано с хроническим стрессом, который часто настигает трудоголиков из-за сбитого режима сна и нерегулярного питания.

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