06 июля, 19:04Общество
В ГД предложили включить "профессиональное выгорание" в клиническую практику
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"Профессиональное выгорание" может войти в медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику в России. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков, передает РИА Новости.
Обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В документе парламентарии отметили, что речь идет именно о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.
По мнению авторов, это позволит развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья.
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