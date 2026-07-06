В ГД предложили включить "профессиональное выгорание" в клиническую практику

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"Профессиональное выгорание" может войти в медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику в России. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков, передает РИА Новости.

Обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В документе парламентарии отметили, что речь идет именно о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.

По мнению авторов, это позволит развить профилактику хронического стресса на работе, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья.

Ранее россиян предупредили о риске ментальных расстройств из-за ИИ. Катализатором может стать чрезмерное взаимодействие с искусственным интеллектом при полном отсутствии живого контакта. У человека начинают деградировать навыки коммуникации и появляется зависимость от виртуального общения.