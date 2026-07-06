Приложение для быстрой проверки данных по QR-коду запустили на "Госуслугах"

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Минцифры РФ запустило приложение "Госкан" для быстрой проверки данных по QR-коду из приложений "Госуслуги" и в Цифровом ID в MAX. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, приложение помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду. В частности, можно получить сведения о возрасте, статусе и наличии льгот.

Например, организация или ИП выдает сотруднику машиночитаемую доверенность (МЧД) на портале "Госуслуги". Если такой доверенности нет, "Госкан" попросит оформить ее. Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его, а сотрудник считывает с помощью "Госкана" и видит результат проверки у себя на экране.

При этом данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Приложение поддерживает работу с МЧД нескольких организаций.

Между тем пользователи, зарегистрированные на отечественных ресурсах с помощью иностранных электронных почт, смогут продолжать их использовать. Новые нормы направлены прежде всего на владельцев сервисов, которые допускают регистрацию через иностранные платформы. Их будут стимулировать исключать такую возможность в будущем.