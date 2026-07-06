Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 20:01

Технологии

Приложение для быстрой проверки данных по QR-коду запустили на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Минцифры РФ запустило приложение "Госкан" для быстрой проверки данных по QR-коду из приложений "Госуслуги" и в Цифровом ID в MAX. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, приложение помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду. В частности, можно получить сведения о возрасте, статусе и наличии льгот.

Например, организация или ИП выдает сотруднику машиночитаемую доверенность (МЧД) на портале "Госуслуги". Если такой доверенности нет, "Госкан" попросит оформить ее. Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его, а сотрудник считывает с помощью "Госкана" и видит результат проверки у себя на экране.

При этом данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Приложение поддерживает работу с МЧД нескольких организаций.

Между тем пользователи, зарегистрированные на отечественных ресурсах с помощью иностранных электронных почт, смогут продолжать их использовать. Новые нормы направлены прежде всего на владельцев сервисов, которые допускают регистрацию через иностранные платформы. Их будут стимулировать исключать такую возможность в будущем.

Читайте также


технологии

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика