Джордж Клуни получит "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале за вклад в кино

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни удостоится почетной награды "Золотой лев" за свой вклад в мировое киноискусство. Торжественное вручение состоится на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 2 по 12 сентября, пишет The Hollywood Reporter.

По признанию самого артиста, мероприятие занимает особое место в его сердце, поскольку в Венеции он прожил множество незабываемых моментов.

"Получить "Золотого льва" – огромная честь. Хотя, наверное, это еще и означает, что я старею. Но я принимаю это", – поделился актер.

В свою очередь, художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера высоко оценил Клуни, назвав его разносторонним и харизматичным артистом, который успешно совмещает работу в массовом кино с авторскими проектами и гуманитарную деятельность.

В разные годы на кинофестивале прошли премьеры фильмов Клуни, в числе которых режиссерская работа "Доброй ночи и удачи", политическая драма "Мартовские иды", научно-фантастическая лента "Гравитация" и картина "Джей Келли". Последняя была представлена в прошлом году.

За всю свою карьеру артист был удостоен двух "Оскаров", четырех "Золотых глобусов", премии BAFTA, "Эмми" и множества других наград. Помимо актерской деятельности, он продолжает режиссировать и продюсировать фильмы, а также занимается гуманитарными проектами на протяжении уже почти 20 лет.

Ранее в Сети были опубликованы итоги 98-й церемонии вручения премии "Оскар". Награду за лучшую мужскую роль получил американский актер Майкл Б. Джордан, снявшийся в фильме "Грешники".

В этом фильме Джордан сыграл сразу двух братьев – Смоука и Стэка. В борьбе за "Оскар" он обошел актеров Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.