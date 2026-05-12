Сериал "Переходный возраст" стал триумфтором телевизионной премии BAFTA TV 2026

Церемония вручения наград телевизионной премии BAFTA TV прошла в Лондоне. Триумфатором стал сериал "Переходный возраст". Об итогах расскажет Москва 24.

Триумфатор вечера

Сериал "Переходный возраст" получил сразу четыре награды на церемонии вручения BAFTA TV Awards – британском аналоге американской телевизионной премии "Эмми". В частности, проект победил в категории "Лучший мини-сериал", а сыгравший одну из главных ролей Стивен Грэм, который также выступил соавтором проекта, признан лучшим актером.

Кристина Тремарко удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана, а 16-летний Оуэн Купер – за лучшую мужскую роль второго плана. Получая статуэтку, он отметил, что съемочная группа проекта стала для него второй семьей, а также поблагодарил близких за поддержку.





Оуэн Купер актер Как сказал Джон Леннон, вы ничего не добьетесь, если у вас не хватит воображения это представить... Я думаю, что для успеха в жизни нужны всего три вещи: во-первых, одержимость, во-вторых, мечта и, в-третьих, The Beatles.

Всего сериал был номинирован в 12 категориях.

К слову, на момент съемок Куперу было всего 14 лет, это была его первая крупная роль, которая сразу принесла ему мировое признание. Ранее юный актер уже получил за эту работу "Золотой глобус", SAG Awards и "Эмми" (став самым молодым обладателем премии: на момент вручения в сентябре 2025-го ему было 15 лет) за лучшую роль второго плана.

Сюжет четырехсерийной драмы, снятой в формате длинных непрерывных кадров, развернулся вокруг родителей 13-летнего подростка. Они внезапно узнают, что их сына обвиняют в жестоком убийстве одноклассницы. Режиссером выступил Фил Барантини. Премьера проекта состоялась весной 2025-го, сериал сразу стал хитом и спровоцировал волну обсуждений детской жестокости и влиянии соцсетей на подростков.

Другие номинации

В других номинациях на премии BAFTA TV Awards 2026 были также отмечены "Кодекс молчания" как лучший драматический сериал, а "Киностудия" признана лучшим международным проектом. Его режиссер и исполнитель главной роли Сет Роген посвятил награду актрисе Кэтрин О’Хара, которая скончалась в конце января 2026-го. "Киностудия" стал последним проектом в ее фильмографии.

Награды за лучшую женскую роль удостоилась американско-немецкая актриса иранского происхождения Наргес Рашиди за работу в фильме "Заключенная 951".

Кроме того, лучшим развлекательным шоу стало "Хорошо смеется тот, кто смеется последним: Великобритания", победу среди реалити-шоу одержало Celebrity Traitors. Лучшей комедией стал "Амандаленд". Лучшим комедийным актером признан Стив Куган за роль в фильме "Ты как? Это Алан", лучшей комедийной актрисой стала Кэтрин Паркинсон за проект "Поехали".

В категории "Лучшая мыльная опера" победил проект "Жители Ист-Энда", лучшим детским сериалом был назван "Кронгтон", среди короткометражных проектов победил Hustle and Run.

Среди документальных проектов лучшим фильмом признан Grenfell: Uncovered, сериалом – See No Evi, лучшим актуальным документальным проектом – "Газа: Врачи под ударом", лучшим специализированным назван Simon Schama: The Road to Auschwitz. Лучшим спортивным освещением стал UEFA Women’s Euro 2025.