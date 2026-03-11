Фавориты "Оскара" Джесси Бакли и Тимоти Шаламе столкнулись с отменой в Сети

Номинантов на "Оскар" Джесси Бакли и Тимоти Шаламе принялись отменять в Сети. Актриса позволила себе резкие слова по поводу животных, а ее коллега жестко высказался о балете. Подробности – в материале Москвы 24.
"Кошачья карма"
36-летнюю ирландскую актрису Джесси Бакли называют одной из фавориток предстоящей премии "Оскар", церемония вручения которой пройдет 15 марта. Роль в исторической драме Хлои Чжао "Хамнет" подарила ей номинацию на главную актерскую награду. Кроме того, за эту работу Бакли уже удостоилась престижных кинонаград, таких как "Золотой глобус", BAFTA и премия Гильдии киноактеров США.
Однако в Сети завирусился фрагмент интервью Бакли для подкаста Happy Sad, который вышел еще в ноябре 2025-го. В эфире Джесси рассказала, что во время отношений с будущим супругом Фредди Соренсеном поставила ему ультиматум: либо она, либо его две кошки, которые очень раздражали актрису. По словам Бакли, одна из них не восприняла ее и ходила в туалет прямо на подушки.
"Я победила", – со смехом заявила Бакли.
Однако откровения актрисы вызвали негатив в Сети. Защитники животных принялись отменять звезду, заявляя, что "кошачья карма" может лишить номинантку на "Оскар" заветной статуэтки. Однако нашлись пользователи, которые вступились за Джесси и отметили, что не все обязаны любить всех питомцев и мнение актрисы не делает ее плохим человеком.
В начале марта Бакли приняла участие в шоу Джимми Фэллона и попыталась оправдаться за слова про четвероногих.
"Я люблю кошек. Сегодня утром я проснулась с мыслью: неужели мир думает, что я действительно не люблю кошек? И это меня весь день мучило. Мне было плохо", – сказала актриса.
"Уже никому не интересно"
Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tchalamet
В свою очередь, Тимоти Шаламе номинирован на "Лучшую мужскую роль" за работу в фильме Джоша Сэфди "Марти Великолепный", за которую он уже удостоился "Золотого глобуса". Несмотря на то что критики и зрители, по данным СМИ, положительно отозвались о спортивной драме и высоко оценили старания актера, недавно он столкнулся с жесткой критикой в Сети.
В конце февраля распространился фрагмент беседы 30-летнего Тимоти с коллегой Мэттью Макконахи, где Шаламе назвал балет и оперу "умирающими" и "невостребованными" видами искусства.
"При всем уважении к артистам балета и оперы. Я, кажется, только что потерял 14 центов от зрителей. Без причины подставил себя под огонь", – со смехом добавил актер и оказался недалек от истины.
Шаламе навлек на себя не только гнев простых пользователей, которые окрестили его "поверхностным", но и коллег из шоу-бизнеса. Например, актриса Вупи Голдберг предостерегла Тимоти от таких высказываний, напомнив, что Шаламе – "из семьи танцоров" (бабушка, мать и сестра актера – профессиональные танцовщицы).
"Если разозлить людей, то это будет стоить куда больше "14 центов", так что будь аккуратен. Просто предупреждаю. Будь осторожен, мальчик", – отметила актриса.
Джейми Ли Кертис поделилась сторис с критикой Тимоти и опубликовала отрывки из выступлений оперных и балетных артистов. СМИ также отметили, что посты с критикой Шаламе поддержали своими комментариями актрисы Хелен Хант и Ева Мендес. Помимо этого, слова Тимоти задели представителей культурных учреждений по всему миру. Например, Сиэтлская опера запустила акцию, по условиям которой можно было приобрести билеты на оперу "Кармен" с 14-процентной скидкой по промокоду "Тимоти".
"Тимми, ты тоже можешь им воспользоваться", – написали в соцсетях учреждения.
В свою очередь, представители Королевского театра Ковент-Гарден заявили, что ежедневно в зале собираются тысячи людей, добавив, что двери учреждения открыты и для Шаламе, если тот все же передумает.
Бразильский балетмейстер Виктор Каишета отметил, что балет и опера существуют уже много веков.
"Будут ли ваш фильм смотреть через 300 лет?" – поинтересовался он.
Слова Шаламе задели также чувства балерины Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра заявила, что он неправ. Более того, она даже не знает, кто такой Тимоти.
В свою очередь, издание The Guardian сообщило, что шансы на "Оскар" у Шаламе стали ниже, а победу пророчат Майклу Б. Джордану. Однако в публикации уточнялось, что голосование успело завершиться до того, как вокруг Тимоти разгорелся скандал, и, возможно, на результатах это не отразится.