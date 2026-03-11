Фавориты "Оскара" Джесси Бакли и Тимоти Шаламе столкнулись с отменой в Сети

Номинантов на "Оскар" Джесси Бакли и Тимоти Шаламе принялись отменять в Сети. Актриса позволила себе резкие слова по поводу животных, а ее коллега жестко высказался о балете. Подробности – в материале Москвы 24.

"Кошачья карма"

36-летнюю ирландскую актрису Джесси Бакли называют одной из фавориток предстоящей премии "Оскар", церемония вручения которой пройдет 15 марта. Роль в исторической драме Хлои Чжао "Хамнет" подарила ей номинацию на главную актерскую награду. Кроме того, за эту работу Бакли уже удостоилась престижных кинонаград, таких как "Золотой глобус", BAFTA и премия Гильдии киноактеров США.

Однако в Сети завирусился фрагмент интервью Бакли для подкаста Happy Sad, который вышел еще в ноябре 2025-го. В эфире Джесси рассказала, что во время отношений с будущим супругом Фредди Соренсеном поставила ему ультиматум: либо она, либо его две кошки, которые очень раздражали актрису. По словам Бакли, одна из них не восприняла ее и ходила в туалет прямо на подушки.

"Я победила", – со смехом заявила Бакли.

Однако откровения актрисы вызвали негатив в Сети. Защитники животных принялись отменять звезду, заявляя, что "кошачья карма" может лишить номинантку на "Оскар" заветной статуэтки. Однако нашлись пользователи, которые вступились за Джесси и отметили, что не все обязаны любить всех питомцев и мнение актрисы не делает ее плохим человеком.

В начале марта Бакли приняла участие в шоу Джимми Фэллона и попыталась оправдаться за слова про четвероногих.

"Я люблю кошек. Сегодня утром я проснулась с мыслью: неужели мир думает, что я действительно не люблю кошек? И это меня весь день мучило. Мне было плохо", – сказала актриса.

"Уже никому не интересно"

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tchalamet

В свою очередь, Тимоти Шаламе номинирован на "Лучшую мужскую роль" за работу в фильме Джоша Сэфди "Марти Великолепный", за которую он уже удостоился "Золотого глобуса". Несмотря на то что критики и зрители, по данным СМИ, положительно отозвались о спортивной драме и высоко оценили старания актера, недавно он столкнулся с жесткой критикой в Сети.

В конце февраля распространился фрагмент беседы 30-летнего Тимоти с коллегой Мэттью Макконахи, где Шаламе назвал балет и оперу "умирающими" и "невостребованными" видами искусства.





Тимоти Шаламе актер Я не хочу работать в балете, или опере, или чем-то подобном, о чем все постоянно кричат, чтобы это продолжалось, хотя это уже никому не интересно.

"При всем уважении к артистам балета и оперы. Я, кажется, только что потерял 14 центов от зрителей. Без причины подставил себя под огонь", – со смехом добавил актер и оказался недалек от истины.

Шаламе навлек на себя не только гнев простых пользователей, которые окрестили его "поверхностным", но и коллег из шоу-бизнеса. Например, актриса Вупи Голдберг предостерегла Тимоти от таких высказываний, напомнив, что Шаламе – "из семьи танцоров" (бабушка, мать и сестра актера – профессиональные танцовщицы).

"Если разозлить людей, то это будет стоить куда больше "14 центов", так что будь аккуратен. Просто предупреждаю. Будь осторожен, мальчик", – отметила актриса.

Джейми Ли Кертис поделилась сторис с критикой Тимоти и опубликовала отрывки из выступлений оперных и балетных артистов. СМИ также отметили, что посты с критикой Шаламе поддержали своими комментариями актрисы Хелен Хант и Ева Мендес. Помимо этого, слова Тимоти задели представителей культурных учреждений по всему миру. Например, Сиэтлская опера запустила акцию, по условиям которой можно было приобрести билеты на оперу "Кармен" с 14-процентной скидкой по промокоду "Тимоти".

"Тимми, ты тоже можешь им воспользоваться", – написали в соцсетях учреждения.

В свою очередь, представители Королевского театра Ковент-Гарден заявили, что ежедневно в зале собираются тысячи людей, добавив, что двери учреждения открыты и для Шаламе, если тот все же передумает.

Бразильский балетмейстер Виктор Каишета отметил, что балет и опера существуют уже много веков.

"Будут ли ваш фильм смотреть через 300 лет?" – поинтересовался он.

Слова Шаламе задели также чувства балерины Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра заявила, что он неправ. Более того, она даже не знает, кто такой Тимоти.





Анастасия Волочкова артистка балета, заслуженная артистка РФ Балет – это моя жизнь, всегда был элитарным и остается сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично. <...> Держал бы свое мнение при себе. Неправ он, на мой взгляд. Но и какими-то мстительными методами сражаться с актером, мне кажется, просто неправильно.

В свою очередь, издание The Guardian сообщило, что шансы на "Оскар" у Шаламе стали ниже, а победу пророчат Майклу Б. Джордану. Однако в публикации уточнялось, что голосование успело завершиться до того, как вокруг Тимоти разгорелся скандал, и, возможно, на результатах это не отразится.