12 марта, 07:55

Город

Три помещения для бизнеса выставили на торги в Замоскворечье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Предприниматели смогут приобрести три нежилых помещения в районе Замоскворечье на открытых торгах. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты находятся недалеко от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая". Их площадь составляет от 29,6 до 111 квадратных метров, помещения подходят для открытия разных видов бизнеса в центре Москвы.

"Благодаря свободному назначению победители аукционов смогут выбрать оптимальный формат для будущего предприятия: косметологический кабинет, образовательный центр или креативное пространство для проведения фото- и видеосъемки", – указал Пуртов.

Помещения находятся по адресам Татарская улица, дом 14, Большая Пионерская улица, дом 5, строение 1, и Садовническая улица, дом 51, строение 1. Одно из них располагается на первом этаже, другое – на втором, еще одно – в подвале.

При этом помещение на Садовнической улице находится здании, которое относится к исторически ценным градоформирующим объектам. Продавцом недвижимости выступает московский департамент городского имущества.

Аукционы пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Прием заявок завершится в период с 16 марта по 9 апреля, а сами аукционы состоятся с 25 марта по 21 апреля в зависимости от лота. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее два коммерческих помещения свободного назначения выставили на открытые торги в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Они имеют площадь 39,5 и 132,9 квадратного метра.

Город также выставил на аукционы два коммерческих помещения для бизнеса в новом жилом комплексе в столичном районе Ховрино. Объекты располагаются рядом с Северо-Восточной хордой (СВХ), станцией Грачевская МЦД-3 и парком.

"Торги Москвы": реализация зданий на городских торгах

