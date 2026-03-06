График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 13:26

Экономика

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Торги за право приобретения здания Рижского вокзала в Москве состоятся 15 апреля в 12:00. Об этом сообщается на портале "Торги Российской Федерации".

Уточняется, что аукцион проводит ОАО "Российские железные дороги" в лице Московской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Рижский вокзал был выставлен на торги с начальной ценой в 4 миллиарда рублей. Победителю достанется главное здание 1901 года постройки площадью почти 4 тысячи "квадратов" и нежилое двухэтажное здание 1929 года постройки.

Кроме того, в субаренду будет передан земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров.

За продажу вокзала выступило правительство России. Уточнялось, что он долгое время не используется по назначению.

При этом после продажи объект культурного наследия можно будет интегрировать в современную городскую среду в другом статусе, например, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы.

