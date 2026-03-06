Nature: СДВГ у детей связано с потреблением ультраобработанной пищи

Фото: depositphotos/Shaiith79

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут чаще употреблять ультраобработанные продукты, сообщило Nature.

К такому выводу пришли исследователи после того, как проанализировали данные национального опроса о здоровье и питании детей. Ультраобработанные продукты – это пища, которая прошла интенсивную промышленную обработку и содержит различные добавки, например усилители вкуса, консерванты и рафинированные ингредиенты.

К такой категории относятся сладкие снеки и газированные напитки, а также готовые полуфабрикаты и некоторые виды фастфуда.

В исследование вошли 1 135 детей в возрасте от 6 до 11 лет, при этом у 111 из них ранее был диагностирован СДВГ. Ученые изучили их рацион с помощью метода 24-часового опроса о питании, после чего сопоставили данные с количеством ультраобработанных продуктов в ежедневном меню.

Согласно анализу, дети с СДВГ употребляют такие продукты чаще – они составляли около 342 граммов в день, то есть 16,7% от общего веса всей съеденной пищи. Более того, у детей с диагнозом вероятность высокого потребления такой еды была выше в 1,6 раза, чем у сверстников без СДВГ.

По мнению исследователей, связь может быть двусторонней. Детей может побуждать чаще выбирать такую еду особенности поведения при СДВГ, а именно – импульсивность или повышенная чувствительность к вкусам. Однако компоненты ультраобработанных продуктов, такие как сахар и пищевые добавки, могут усиливать поведенческие симптомы.

Ученые подчеркнули, что результаты подчеркивают важность изучения питания при СДВГ. Учет структуры рациона может быть дополнительным направлением в профилактике и поддержке здоровья, особенно на фоне растущего распространения ультраобработанной пищи и расстройства.

Ранее психолог-психотерапевт Владмира Симуран рассказала, что ребенок с синдромом дефицита внимания в модели нейроразнообразия обладает "ветвящимся" вниманием. Ему трудно сидеть неподвижно и слушать лекцию 45 минут, потому что его мозгу нужна постоянная стимуляция. В таком случае ему можно предложить интерактивные форматы усвоения материала.

Также для комфортной жизни нейроотличным людям необходимо организовать для себя пространство, где можно контролировать сенсорную нагрузку: приглушенный свет, тишина, любимые текстуры.

