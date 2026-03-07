График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 18:19

Транспорт

Станция метро "Пражская" работает штатно после ДТП у выхода № 9

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Станция "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена работает штатно. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как уточнило ведомство, легковой автомобиль врезался в двери выхода № 9. Пассажиров в момент аварии там не было.

В связи со случившемся выход временно закрыт. Для прохода горожанам рекомендовано пользоваться выходами № 10, 11 и 12.

Ранее на станции "Битцевский парк" остановили поезд, в котором зафиксировали техническую неисправность. Состав оперативно убрали с линии.

Из-за этого на Бутовской линии были временно увеличены интервалы движения составов. Позже движение ввели в график.

До этого несколько поездов задерживались в пути из-за того, что человек пострадал на станции Минская МЦД-4. ЧП произошло из-за нарушения пассажиром правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания помощи пострадавшему составы пустили по соседним путям, затем движение электропоездов было введено в график.

