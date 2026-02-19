19 февраля, 08:23Транспорт
Интервалы движения поездов увеличены на Бутовской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Интервалы движения поездов временно увеличены на Бутовской линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Транспортное ведомство уточнило, что это связано с проверкой инфраструктуры.
До этого интервалы движения поездов увеличили на юго-западном участке Солнцевской линии метро. Причиной стало нахождение человека на путях.
Ранее также интервалы движения вагонов метро были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причиной была проверка состава.