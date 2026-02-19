Семиклассник ранил сверстника ножом в школе Пермского края

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семиклассник в школе Пермского края ранил ножом сверстника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его данным, инцидент произошел в СОШ № 1 города Александровска. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в Березники. Также из Перми готовятся к вылету санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.

"Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы", – добавил Махонин.

Ранее в Сети появилась информация о том, что студент общежития на Рабоче-Крестьянской улице в Перми погиб в душе. Утверждалось, что около 1,5 часа он пролежал под льющейся водой, пока его не нашли. Спасти молодого человека не удалось. Следователи установят причины гибели студента.