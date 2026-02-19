В Приморье нашли подозреваемых в похищении человека с целью выкупа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении жителя города Артема в Приморье с целью получения выкупа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что злоумышленники требовали у потерпевшего выкуп. Но когда узнали, что инцидент получил огласку, испугались и отпустили его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанные дали признательные показания.

Ранее стало известно, что злоумышленники подъехали к частному домовладению на автомобиле Toyota Prius. Там они применили физическое насилие к мужчине, принудительно посадили его в машину и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа.