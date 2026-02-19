Путин заявил, что арктические регионы РФ дают рекордные показатели по рождаемости

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин обратил внимание, что арктические регионы России демонстрируют рекордные показатели по рождаемости. Об это глава государства сообщил в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

Президент отметил, что при этом по другим социально-экономическим направлениям они не всегда находятся на верхних строчках рейтингов.

Путин поручил детально проанализировать опыт арктических субъектов РФ, чтобы понять, за счет каких мер и механизмов им удается добиваться таких успехов в демографии.

Также во время заседания наблюдательного совета президент отдал указание сократить сроки восстановления объектов культурного наследия в России. При этом он подчеркнул, что скорость работ не должна идти вразрез с качеством и сохранностью самих памятников.