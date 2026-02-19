Форма поиска по сайту

Российская делегация вернулась из Женевы в Москву

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет российской делегации вернулся в Москву после переговоров в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Борт приземлился в столице после почти семичасового перелета. Маршрут проходил через Швейцарию, Италию, а также воздушное пространство над Средиземным морем и Турцией.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций России, Украины и США прошел в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. Длительность встречи составила 6 часов.

Во второй день переговоры шли около 2 часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал эту часть сложной, но деловой.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получит доклад об итогах переговоров в Женеве при первой возможности. Он подтвердил, что переговоры были сложными.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

