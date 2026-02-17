Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона по Украине в Женеве завершились, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Их общая длительность составила 6 часов.

В этот раз делегации были сосредоточены на обсуждении "больших тем и больших компромиссов", уточнил западный источник ТАСС.

Закрытые консультации в пятизвездочном отеле InterContinental продолжатся в среду, 18 февраля. Причем там же в 2014 году проходили четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, США и Евросоюзом по деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Российскую сторону в этот раз представляют помощник президента и глава переговорной группы Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны Украины были отправлены глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в рамках нового раунда должны быть рассмотрены основные вопросы урегулирования кризиса, включая территориальные. СМИ, в свою очередь, добавляли, что планируется поднять вопрос энергетического перемирия.

