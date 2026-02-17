Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:47

Продажи чучел Масленицы в Москве выросли в 3,3 раза с начала февраля

Фото: Москва 24

В первые две недели февраля интерес к покупке чучел Масленицы в столице вырос в 3,3 раза, тогда как блинные сковородки и смеси для приготовления блинов стали приобретать в 1,5–2 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы двух онлайн-ретейлеров.

"Масленица – горячо ожидаемый семейный праздник, который многие москвичи предпочитают отмечать дома. Подготовка к застолью идет полным ходом", – пояснили представители маркетплейса Ozon.

В частности, спрос на декоративную посуду для блинов и закусок вырос в 17 раз. В основном клиенты останавливают свой выбор на ярких блюдах и сервизах для красивой подачи.

Также горожане не забывают и о традиционном дресс-коде: продажи кокошников увеличились более чем в 3 раза, а головных уборов-картузов – в 3,8 раза.

В свою очередь, представители Wildberries обратили внимание на заметно возросшие в сравнении с прошлым годом объемы продаж тематических товаров. Наибольший рост наблюдался в категории растительного масла и муки: их продажи увеличились на 53 и 51% соответственно.

Также в итоговых корзинах покупателей стали появляться сахар и готовые смеси для блинов. Сейчас их выкупают на 35 и 53% чаще.

"В борьбе варенья со сгущенкой победу одержало варенье: его приобрели на 16% больше, в то время как продажи сгущенки снизились", – отметили в пресс-службе Wildberries.

Также возродился интерес к традиционным сковородкам и кухонным лопаткам, продажи которых выросли на 30 и 20% соответственно.

Согласно прогнозу, маркетплейсы ожидают дальнейшего роста продаж на готовые блины и продукты для праздничных застолий в течение масленичной недели.

Тем временем фестиваль "Масленица" продолжит ждать москвичей и гостей города до 22 февраля. Посетители смогут отметить праздник на 30 площадках. Особенностью фестиваля стало его оформление в национальном стиле, включающее более 300 оригинальных кукол и декорации в виде лошадей, пряников и леденцов.

Основной площадкой стал Тверской бульвар, где можно попробовать как классические блины со сметаной, так и авторские. Там представят блины с разнообразными начинками.

"Деньги 24": маркетплейсы зафиксировали всплеск спроса на ингредиенты для блинов

