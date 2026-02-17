"Автодор" потребовал от водителей оплатить долги четырехлетней давности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Госкомпания "Автодор" начала активно взыскивать старые долги за проезд по платным дорогам через рассылку уведомлений на портале "Госуслуги". Речь идет о задолженностях за поездки трех- и четырехлетней давности, сообщает "Коммерсант".

Представители организации пояснили, что в ноябре прошлого года на "Госуслугах" были размещены данные обо всех задолженностях, образовавшихся до 1 сентября 2024 года. С этой даты автомобилистов и начали оповещать о необходимости оплаты проезда.

Целью данной меры является увеличение информированности пользователей о старых долгах, которые они могли забыть или пропустить.

При этом в соцсетях некоторые граждане возмутились выставленным счетам, полагая, что срок давности по таким задолженностям истек. Однако в "Автодоре" подчеркнули, что закон не освобождает от обязанности оплаты фактически оказанных услуг.

"Истечение срока исковой давности само по себе не аннулирует долг и не прекращает обязательство, а является основанием для отказа в судебном удовлетворении требования только в случае заявления о пропуске этого срока стороной по делу (статья 199 ГК РФ "Применение исковой давности")", – объяснили в госкомпании.

Там же добавили, что рассылка уведомлений уже показала свою эффективность, поскольку водители, получившие их, начали активно оплачивать старые поездки.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о якобы повышении тарифов за проезд по платным трассам из-за роста инфляции и высоких затрат на содержание дорог.

Утверждалось, что проезд станет дороже на трассах М-4 "Дон", ЦКАД, М-12 "Восток", тогда как на М-11 "Нева" уже начали действовать новые цены. Однако официальные представители "Автодора" опровергли сведения, указав, что повышения тарифов с начала 2026 года не планировалось.