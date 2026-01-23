Форма поиска по сайту

23 января, 15:41

Транспорт

Въезд в центр Санкт-Петербурга может стать платным

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Платный въезд на автомобиле в центр Санкт-Петербурга неизбежно появится в перспективе, заявил спикер Заксобрания города Александр Бельский.

Спикер Заксобрания указал, что эта тема является дискуссионной и сам он высказывает лишь личную точку зрения, но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, ввод платного въезда в центре на автомобиле станет неизбежным.

Ввод такой платы уже обсуждается на федеральном уровне, но решение пока не принято. Если же эксперимент одобрят, то затем можно будет говорить о возможности проведения его на региональном уровне. По словам спикера заксобрания, он бы настаивал на включении Петербурга в эксперимент.

"Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр", – цитирует Бельского ТАСС.

Он обратил внимание на вопрос логистики, который для Санкт-Петербурга имеет особое значение. Бельский напомнил, что большое количество авто повышает нагрузку на здания и дороги в историческом центре, что вызывает также нагрузку на бюджет города. Властям важно эту нагрузку снизить.

"Я уже не говорю об экологической ситуации, потому что с точки зрения тех вредных веществ, которые оседают в центре города на уровне 20–50 сантиметров от дорожного полотна, – там практически вся таблица Менделеева", – считает спикер Заксобрания.

В это же время фиксируется эффективность от введенных тарифов на платную парковку, когда ее стоимость зависит от востребованности. Это позволило сократить трафик в Центральном районе на 12%, а в Адмиралтейском – на 10%.

"Поэтому именно дифференцированный подход и нужен", – сказал Бельский.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин указал на недоступность "длинных" денег для развития платных дорог в России. Он указывал, что новые маршруты платных магистралей постоянно прорабатываются. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая от Санкт-Петербурга дойдет до побережья Азово-Черноморского бассейна. Также имеются возможности для дополнительного расширения трасс.

