МИД: Россия не меняла своих позиций на переговорах по Украине

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российская сторона не меняла своих позиций на переговорах по украинскому урегулированию и продолжает двигаться в рамках уже сделанных деклараций. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Все остальные (стороны переговоров. – Прим. ред.) очень сильно внимательно замерли и пытаются, скажем так, ограничиваться декларацией: "Да-да, мы всегда готовы договариваться, но, как обычно, нам все это не нравится", – цитирует Мирошника ТАСС.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день все страны, прямо или косвенно задействованные в переговорах, заняли выжидательную позицию и внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

При этом происходящее на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на возможности Украины и Европы, поэтому по мере развития ситуации возможен прогресс в украинском урегулировании, отметил Мирошник.

"То, что происходит на Ближнем Востоке, – это и военное влияние, это и содержание Украины, это и финансовые возможности, это цены на нефтепродукты и реальное положение экономики в той же Европе, которая сегодня является спонсором и хозяином украинского режима", – подчеркнул представитель МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине и ждет следующего раунда, однако пауза в диалоге произошла по объективным причинам. Он также подчеркнул, что пока США "заняты другими делами".

9 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что Трамп позвонил российскому лидеру для обсуждения текущей международной обстановки. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее урегулирование иранского конфликта. В свою очередь, Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы как можно скорее достичь долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины.