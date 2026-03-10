Форма поиска по сайту

10 марта, 10:08

Политика

Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане

Фото: 123RF.com/azesm178

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военной базе США Харир в Иракском Курдистане. Об этом говорится в заявлении КСИР, передает иранская гостелерадиокомпания.

Отмечается, что всего по цели было выпущено 5 ракет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива.

Позднее один человек погиб после иранского удара по территории Бахрейна. Атака затронула жилой дом в Манаме. В результате также пострадали несколько граждан, их состояние уточняется.

Кроме того, не менее двух человек получили травмы при падении обломков после перехвата воздушных целей силами ПВО в небе над Абу-Даби.

Израиль атаковал пусковые установки в Иране

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

