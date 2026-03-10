Форма поиска по сайту

10 марта, 12:27

Политика

ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины

Фото: Getty Images/Nicolas Economou

За прошедшие сутки российские Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель Су-27, сообщило Минобороны РФ.

Также российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, были поражены пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 144 районах. Под ударами также оказались места хранения и подготовки беспилотников дальнего действия.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия, уточнили в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что его освободили подразделения Южной группировки войск. Добиться этого позволили активные наступательные действия.

Группировка "Восток" поразила подразделения ВСУ в Запорожской области

