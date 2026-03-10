10 марта, 12:27Политика
ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины
Фото: Getty Images/Nicolas Economou
За прошедшие сутки российские Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель Су-27, сообщило Минобороны РФ.
Также российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Кроме того, были поражены пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 144 районах. Под ударами также оказались места хранения и подготовки беспилотников дальнего действия.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия, уточнили в Минобороны.
Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что его освободили подразделения Южной группировки войск. Добиться этого позволили активные наступательные действия.
Группировка "Восток" поразила подразделения ВСУ в Запорожской области