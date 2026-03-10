Форма поиска по сайту

10 марта, 20:28

Общество

Симоньян призвала штрафовать за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале призвала привлекать к ответственности собственников жилья, которые отказываются предоставлять в аренду квартиры семьям с младенцами.

Симоньян удивилась, что риелторы не хотят связываться с семьями, у которых есть новорожденные, поскольку собственники квартир отказывают таким гражданам в сдаче жилья.

"Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага", – указала она.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил компенсировать семьям с детьми затраты на аренду жилья и ввести дополнительные льготы по ипотеке. Он обратил внимание, что многие молодые семьи вынуждены жить в съемных квартирах.

Депутат предложил оказать им помощь. В частности, возмещать 50% платы за аренду, а в случае появления второго малыша погашать 75% стоимости, необходимой для сдачи квартиры.

За рождение третьего ребенка государство, по мнению Миронова, должно полностью взять на себя оплату съемного жилья.

"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в семи районах Москвы за год

