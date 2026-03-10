10 марта, 20:28Общество
Симоньян призвала штрафовать за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале призвала привлекать к ответственности собственников жилья, которые отказываются предоставлять в аренду квартиры семьям с младенцами.
Симоньян удивилась, что риелторы не хотят связываться с семьями, у которых есть новорожденные, поскольку собственники квартир отказывают таким гражданам в сдаче жилья.
"Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага", – указала она.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил компенсировать семьям с детьми затраты на аренду жилья и ввести дополнительные льготы по ипотеке. Он обратил внимание, что многие молодые семьи вынуждены жить в съемных квартирах.
Депутат предложил оказать им помощь. В частности, возмещать 50% платы за аренду, а в случае появления второго малыша погашать 75% стоимости, необходимой для сдачи квартиры.
За рождение третьего ребенка государство, по мнению Миронова, должно полностью взять на себя оплату съемного жилья.
