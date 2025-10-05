Депутат Миронов предложил компенсировать семьям с детьми затраты на съемное жилье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил компенсировать семьям с детьми затраты на аренду жилья и ввести дополнительные льготы по ипотеке. Его слова передает ТАСС.

"Очень многие молодые семьи вынуждены жить в съемных квартирах. А давайте мы поможем: например, ребенок родился в семье – и государство помогает с 50% оплаты за аренду жилья. Второй ребенок родился – государство 75% оплаты за съем жилья погашает. А вот за третьего ребенка государство полностью берет на себя оплату съемного жилья", – отметил парламентарий.

Депутат также напомнил о предложениях ввести дополнительные выплаты на погашение ипотеки. По его мнению, для увеличения рождаемости необходимо пересмотреть параметры льготной семейной ипотеки.

"Почему бы для семей, где двое детей, не снизить ипотеку до 3%, а там, где трое детей, до 2%? А многодетным семьям в возрасте до 35 лет, вообще давать беспроцентную ссуду", – сказал Миронов.

Парламентарий уверен, что благодаря этому молодые семьи получат уверенность в будущем.

Ранее в Госдуме допустили снижение ставки по "Семейной ипотеке" до 4% в случае рождения третьего ребенка. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что при рождении первенца будет повышенная ставка, но ниже рыночной – 12%, а рождение второго ребенка позволит взять ипотеку под 6%.

Кроме того, депутаты могут снизить ставку до 10%, так как к моменту принятия закона рыночная ставка может упасть до 12%.

