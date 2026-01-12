Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 14:20

Политика

Орбитальная группировка РФ увеличилась до 300 спутников в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Он также отметил, что в прошедшем году было реализовано 17 пусков ракет космического назначения. Среди них – ракета "Ангара-А5", которая впервые вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура. При этом данная ракета является "экологически чистой", в ней используется кислород-керосин.

Следующим этапом станет использование "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по российской орбитальной станции.

"В последующем – для пилотируемой космонавтики и для выполнения задач по лунному направлению, которое отражено в национальной программе, в национальном проекте "Космос", – заключил Мантуров.

Ранее он заявлял, что научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. По его словам, остальные крупные модули, в числе которых базовый и целевые, будут выводиться при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М". Малые модули доставят на орбиту ракетами "Союз-2.1б".

Читайте также


политикавластьнаука

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика