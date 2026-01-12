Орбитальная группировка РФ увеличилась до 300 спутников в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Он также отметил, что в прошедшем году было реализовано 17 пусков ракет космического назначения. Среди них – ракета "Ангара-А5", которая впервые вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура. При этом данная ракета является "экологически чистой", в ней используется кислород-керосин.

Следующим этапом станет использование "Ангары" с космодрома Восточный, в том числе для задач по российской орбитальной станции.

"В последующем – для пилотируемой космонавтики и для выполнения задач по лунному направлению, которое отражено в национальной программе, в национальном проекте "Космос", – заключил Мантуров.

Ранее он заявлял, что научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. По его словам, остальные крупные модули, в числе которых базовый и целевые, будут выводиться при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М". Малые модули доставят на орбиту ракетами "Союз-2.1б".

