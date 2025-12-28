"Роскосмос" вывел на орбиту два спутника "Аист-2Т"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Два спутника "Аист-2Т" были успешно выведены на заданную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Госкорпорация уточнила, что они отделились от разгонного блока "Фрегат".

Ракета "Союз-2.1б" с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный вечером 28 декабря. На борту были аппараты "Аист-2Т" № 1 и № 2, предназначенные для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты, а также спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ.

Как рассказали в "Роскосмосе", по сравнению с предыдущей версией, новые аппараты оснащены двигательной установкой, которая позволяет корректировать орбиту, а также имеют более долгий срок службы и быстрее отправляют информацию.

Ранее в "Роскосмосе" заявили о намерении расширять сотрудничество с новым руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, у организаций уже есть совместные проекты по пилотируемому космосу.

