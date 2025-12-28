Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 19:12

Наука

"Роскосмос" вывел на орбиту два спутника "Аист-2Т"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Два спутника "Аист-2Т" были успешно выведены на заданную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Госкорпорация уточнила, что они отделились от разгонного блока "Фрегат".

Ракета "Союз-2.1б" с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный вечером 28 декабря. На борту были аппараты "Аист-2Т" № 1 и № 2, предназначенные для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты, а также спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ.

Как рассказали в "Роскосмосе", по сравнению с предыдущей версией, новые аппараты оснащены двигательной установкой, которая позволяет корректировать орбиту, а также имеют более долгий срок службы и быстрее отправляют информацию.

Ранее в "Роскосмосе" заявили о намерении расширять сотрудничество с новым руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, у организаций уже есть совместные проекты по пилотируемому космосу.

Ракета "Ангара" вывела на орбиту Земли военные спутники

Читайте также


наука

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика