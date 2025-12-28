Фото: РИА Новости/Роскосмос

Ракета "Союз-2.1б" с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Госкорпорация уточнила, что на борту ракеты присутствуют аппараты "Аист-2Т" № 1 и № 2, предназначенные для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты. Также она выведет на орбиту спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ.

Как рассказали в "Роскосмосе", по сравнению с предыдущей версией, новые аппараты оснащены двигательной установкой, которая позволяет корректировать орбиту, а также имеют более долгий срок службы и быстрее отправляют информацию.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что в ближайшие 1,5–2 года планирует испытать технологию возвращаемых ступеней ракет. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, данная технология позволяет очень сильно удешевлять полеты.

Баканов отметил, что техническое задание на отработку прототипа этой технологии было подписано в июне 2025 года и заложено в национальный проект.

