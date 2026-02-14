В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян

Фото: depositphotos/Fascinadora

Граждане России по итогам прошлого года накопили наличными 17,1 триллиона рублей. Это следует из данных Центробанка РФ, проанализированных РИА Новости.

Данный показатель является рекордным. При этом за год объем наличных сбережений в рублевом эквиваленте увеличился на 4,6%. В 2024-м темпы роста достигали не более 0,1%.

При этом объем наличной иностранной валюты у граждан РФ по итогам прошлого года впервые за три года увеличился на 100 миллионов долларов. Теперь данный показатель составляет 92,2 миллиарда долларов.

Ранее Центробанк предложил обязать российские банки отчитываться о снятии наличных при помощи банкоматов, если операция произошла без согласия клиента. Сюда же относятся операции по выдаче наличных с согласием человека, но в случае обмана или злоупотребления его доверием.

При выявлении признаков мошенничества банки должны уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие денег до 50 тысяч рублей в день. В новой форме отчетности кредитные организации должны будут указывать число и объем операций, к которым применялись эти ограничения.

