Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 09:04

Спорт

Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

Фото: ТАСС/Zuma/Darryl Dyck

Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Игр-2026 в Италии после того, как одержала победу над командой Швейцарии.

Встреча двух сборных в рамках второго тура группового этапа Олимпиады прошла в Милане. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу канадцев. Шайбы забросили нападающие Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, а также защитник Томас Харли. В составе сборной Швейцарии отличился лишь форвард Пиус Зутер.

Канадская команда выиграла уже вторую игру и набрала 6 очков, возглавив таблицу группы С. В частности, в первом матче они одержали победу над сборной Чехии со счетом 5:0. У Швейцарии и Чехии в активе 3 очка, а у Франции – 0.

В заключительном туре группового этапа канадцы сыграют с французами, швейцарцы встретятся с чехами. Оба матча пройдут 15 февраля.

На Олимпиаде 12 команд были поделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в четвертьфинал пройдут команды, которые заняли лидирующие позиции в группах. Также пройдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные разыграют путевки в четвертьфинал в дополнительном раунде.

Завершится турнир по хоккею на Играх-2026 22 февраля, а днем ранее пройдет матч за третье место.

Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался о главе Международной федерации хоккея (IIHF) Люке Тардифе, назвав его "редким негодяем". Он объяснил, что место России на Олимпиаде заняла сборная Франции.

По мнению Дегтярева, IIHF является самой сложной федерацией. Более того, он предположил, что передача места сборной Франции на ОИ может свидетельствовать о конфликте интересов из-за гражданства Тардифа. Вместе с тем министр выразил уверенность в том, что российская сборная сможет вернуться к участию в мировых турнирах через год.

Читайте также


спорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика