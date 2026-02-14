Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

Фото: ТАСС/Zuma/Darryl Dyck

Сборная Канады по хоккею стала первым четвертьфиналистом Игр-2026 в Италии после того, как одержала победу над командой Швейцарии.

Встреча двух сборных в рамках второго тура группового этапа Олимпиады прошла в Милане. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу канадцев. Шайбы забросили нападающие Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, а также защитник Томас Харли. В составе сборной Швейцарии отличился лишь форвард Пиус Зутер.

Канадская команда выиграла уже вторую игру и набрала 6 очков, возглавив таблицу группы С. В частности, в первом матче они одержали победу над сборной Чехии со счетом 5:0. У Швейцарии и Чехии в активе 3 очка, а у Франции – 0.

В заключительном туре группового этапа канадцы сыграют с французами, швейцарцы встретятся с чехами. Оба матча пройдут 15 февраля.

На Олимпиаде 12 команд были поделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в четвертьфинал пройдут команды, которые заняли лидирующие позиции в группах. Также пройдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные разыграют путевки в четвертьфинал в дополнительном раунде.

Завершится турнир по хоккею на Играх-2026 22 февраля, а днем ранее пройдет матч за третье место.

Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался о главе Международной федерации хоккея (IIHF) Люке Тардифе, назвав его "редким негодяем". Он объяснил, что место России на Олимпиаде заняла сборная Франции.

По мнению Дегтярева, IIHF является самой сложной федерацией. Более того, он предположил, что передача места сборной Франции на ОИ может свидетельствовать о конфликте интересов из-за гражданства Тардифа. Вместе с тем министр выразил уверенность в том, что российская сборная сможет вернуться к участию в мировых турнирах через год.

