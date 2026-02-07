Хоккеистки сборной Швейцарии изолированы на ОИ-2026 из-за норовируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Хоккеистки сборной Швейцарии изолированы на зимних Олимпийских играх после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея страны.

В связи с этой причиной команда пропустила церемонию открытия соревнований.

"Результат теста спортсменки был получен только после победы над командой Чехии и незадолго до церемонии открытия. Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник и была изолирована от команды с момента появления симптомов", – говорится в сообщении.

Организация подчеркнула, что симптомы проявлялись у нее с утра 6 февраля. У других спортсменок сборной признаки пока не зафиксированы.

6 февраля сборная Швейцарии победила Чехию в стартовом матче на групповом этапе Олимпиады. Следующую игру команда должна была провести 7 февраля против Канады.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Всего на них выступят 13 российских атлетов, включая фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, конькобежцев Ксению Коржову и Анастасию Семенову, саночников Дарью Олесик и Павла Репилова, горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

Глава МОК Кирсти Ковентри заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.

