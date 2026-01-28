Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 12:15

Спорт

Опубликован итоговый список российских участников Олимпиады-2026

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года представят 13 спортсменов. Полный список опубликовала пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ЦСП).

Согласно документу, в число приглашенных на ОИ-2026 вошли:

  • фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
  • лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
  • ски-альпинист Никита Филиппов;
  • шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
  • конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
  • саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
  • горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.

В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) запретил им участвовать в церемонии открытия Игр-2026. Однако спортсменам из РФ разрешено присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

При этом глава МОК Кирсти Ковентри ранее заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.

МОК намерен вернуть российских спортсменов в полном составе к летней Олимпиаде-2028

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика