Опубликован итоговый список российских участников Олимпиады-2026
Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года представят 13 спортсменов. Полный список опубликовала пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ЦСП).
Согласно документу, в число приглашенных на ОИ-2026 вошли:
- фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
- лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
- ски-альпинист Никита Филиппов;
- шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
- конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
- саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
- горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.
В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) запретил им участвовать в церемонии открытия Игр-2026. Однако спортсменам из РФ разрешено присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.
При этом глава МОК Кирсти Ковентри ранее заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.
