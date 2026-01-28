Опубликован итоговый список российских участников Олимпиады-2026

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года представят 13 спортсменов. Полный список опубликовала пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ЦСП).

Согласно документу, в число приглашенных на ОИ-2026 вошли:



фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;

лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;

ски-альпинист Никита Филиппов;

шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;

конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова;

саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;

горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.



Игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.

В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) запретил им участвовать в церемонии открытия Игр-2026. Однако спортсменам из РФ разрешено присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

При этом глава МОК Кирсти Ковентри ранее заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.