Патриарха Грузии Илию II похоронят 22 марта в Сионском храме Тбилиси

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронят 22 марта в Сионском храме Тбилиси. Об этом сообщил митрополит Урбниси и Руиси, владыка Иов после окончания заседания Священного Синода, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что похороны в Сионском храме были завещанием самого Илии II. Иов также добавил, что ожидается прибытие иностранных делегаций.

Илия II скончался в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси. Он был госпитализирован утром во вторник, 17 марта, с желудочным кровотечением. Причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

В связи с его смертью власти Грузии объявили траур. На всей территории страны на административных зданиях будут приспущены государственные флаги.

